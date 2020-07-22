نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، حفل تخريج الدورة (98) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة لجائحة كورونا، بحضور قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز. وأكد قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان أن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، وأضاف في كلمة له في حفلة التخرج: بذلت حكومتنا الرشيدة جهوداً كثيرة في مواجهة جائحة vفايروس كورونا بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفايروس.