طمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السعوديين والسعوديات على صحته بعد أن ترأس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، وكانت مصادر «عكاظ» أكدت في وقت سابق أن الملك سلمان يتمتع بصحة مستقرة، وأبانت عدم وجود ما يدعو للقلق. وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس الأول (الاثنين) بياناً أفاد فيه بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل يوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، أمس (الثلاثاء)، من رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية. وقد أعرب الملك سلمان عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية.كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اطمأن فيه على صحته، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.