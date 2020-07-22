شكا عدد من زوار حقل من ارتفاع أسعار الشاليهات؛ إذ راوحت بين 800 و2000 ريال لليلة الواحدة. وقال عدد منهم لـ«عكاظ» إن هناك مغالاة كبيرة في الأسعار رغم العدد الكبير من الشاليهات، إذ يستغل ملاكها زيادة الطلب على الشاليهات للمغالاة في أسعارها.وقال تركي الزهراني «إن أسعار الشاليهات مبالغ فيها»، مشيرا إلى أنه استأجر وعائلته (شاليه) بقيمة 1600 ريال في اليوم لمدة 3 أيام. أما محمود العنزي، فيقول إنه وجد الأسعار مبالغ فيها، الأمر الذي دفعه للمغادرة إلى مدينة تبوك.وتواصلت «عكاظ» مع عدد من أصحاب الشاليهات للاستفسار عن أسعار الإيجار اليومي، واتضح أن سعر الشقة الواحدة المكونة في غرفة وصالة وصل إلى 400 ريال في الليلة الواحدة، وراوحت أسعار الشاليهات بالمسبح من 800 ريال إلى 2000 ريال.