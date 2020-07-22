تشهد محافظة عنيزة اليوم (الأربعاء) إنطلاق موسم «عنيزة للتمور 41»، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة بالشراكة مع البلدية في المدينة الغذائية.

وأوضح محافظ عنيزة رئيس اللجنة العليا لموسم عنيزة للتمور رئيس لجنة التنمية السياحة عبدالرحمن السليم، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات لانطلاق موسم عنيزة للتمور، بالتعاون بين الغرفة، والبلدية، ومكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه، ومستشفى الملك سعود، وبقية شركاء النجاح في الموسم.

وقال: «تبدأ فترة المزاد بعد صلاة الفجر، فيما تستمر مبيعات التجزئة حتى صلاة العشاء»، مبيناً أن موسم عنيزة للتمور يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تعزيز الحركة الاقتصادية، من خلال حركة البيع والشراء في السوق، وتوفير فرص العمل، وتنشيط حركة التسويق الداخلي، وزيادة عمليات التصدير الخارجي، حيث جرى تخصيص منصتين مستقلتين للتصدير الخارجي والتسويق الداخلي، إضافة إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمحفزة للشباب.

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن إقامة عدد من الندوات وورش العمل، وجميعها ستقام عن بعد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وقسمت على 4 أسابيع هي أسبوع ريادة الأعمال، أسبوع المزارع، أسبوع التصدير وأسبوع صناعة التمور.

وقدم المحافظ الشكر لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة لإنجاح الموسم.