وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتوفير الكهرباء مجانا لعربات «الفود ترك» المتواجدة في الحدائق بالمواقع التي يسمح فيها بمزاولة نشاطها، دعما منه لشباب وفتيات المنطقة العاملين في هذا المجال.

من جهته، رفع رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدارة وأمانة الغرفة حائل وباسم شباب وفتيات المنطقة، خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة على هذا التوجيه الكريم، الذي سيسهم في مساعدة الشباب على ممارسة البيع وإيجاد مصادر دخل لهم، كما قدموا شكرهم لنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على دعمه المستمر للشباب والفتيات.