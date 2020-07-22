أعلن حساب «أبشر» عبر «تويتر» أنه يمكن للمرأة إصدار سجل الأسرة الخاص بها مباشرة عبر حسابها في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وأوضح حساب «أبشر» أن شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات: أن تكون مقدمة الطلب هي إحدى الحالات التالية (متزوجة، مطلقة، أرملة)، وأن يوجد لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مقدمة الطلب مسجلة في العنوان الوطني (واصل).

وأوضح الحساب أن طريقة الوصول إلى الخدمة تكون عبر تسجيل الدخول في منصة «أبشر»، وكتابة «سجل الأسرة للأمهات» في محرك البحث للانتقال السريع.

وأشار إلى أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقا، فلن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، تغيير في عدد أفراد الأسرة، تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.