اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، تشغيل 18 مدرسة للطفولة المبكرة في منطقة تبوك تتضمن 69 فصلاً دراسياً وتستوعب نحو 1600 طالب، مؤكداً استيعاب الإدارة لتشغيلها مع بداية العام الدراسي، ونطاقها الجغرافي بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

وأشار مدير التعليم إلى أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة يأتي في إطار اهتمام القيادة ودعمها للتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتحقيقاً لرؤية المملكة في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان وفق خيارات متنوعة.

ورفع العُمري شكره للقيادة الحكيمة على الدعم السخي الذي يجده التعليم، كما توجه بالشكر لوزير التعليم، ونائبه، ومساعد الوزير على تذليل الصعوبات كافة والمتابعة المستمره لبرامج الطفولة المبكرة، منوهاً بحرص ودعم أمير المنطقه لكل ما يخدم التعليم.