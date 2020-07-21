كرَّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم (الثلاثاء)، الفائزين بجائزة رئيس الجامعة للتميز والإبداع في التعليم الإلكتروني في دورتها الخامسة 1440 /1441هـ في قاعة مجلس الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة والعمداء وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأوضح اليوبي أن للجامعة الريادة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إذ أتاحت المجال للكثير من الدارسين بهذا النمط من التعليم منذ تأسيسها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد عام 1425هـ، واستطاعت تخريج الآلاف من الدارسين في تخصصات مختلفة، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الجامعة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ما هو إلا ثمرة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لتطوير التعليم الجامعي ومواكبة التقدم التكنولوجي، مقدماً خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم على الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة.

وبيّن رئيس الجامعة أن اكتمال البنية التحتية لأنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز مكّنها من الانتقال إلى مرحلة التطوير المستمر والتوظيف الفعال للتقنيات الحديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وفقًا للمعايير المحلية والعالمية للجودة؛ لتواكب الجامعات العالمية والعريقة.

وأضاف: «تمكنت الجامعة بانسيابية ملحوظة من تجاوز مرحلة جائحة كورونا دون أن تتعثر مسيرة العملية التعليمية أو جودتها في الجامعة، الأمر الذي مكّن الطلبة والطالبات من إكمال دراستهم وأداء اختباراتهم بكل يسر في بيئة آمنة تضمن التحصيل العلمي الجيد».

وأكد أن الجائزة تعمل على تشجيعِ أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتنمية فكر الإبداع والابتكار، وبث الروح التنافسية لإثراء العملية التعليمية الإلكترونية، وتكرم المتميزين على إسهاماتهم في مجال التعليم الإلكتروني، إلى جانب تحقيق التكامل بين الكليات والقطاعات التعليمية الجامعية لتحسين مخرجات العملية التعليمية.

بدوره، عبّر عميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي، عن فخره بما وصلت إليه الجامعة من إنجازات متفردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبين أنّ جائحة كورونا أثبتت متانة البنية التحتية الإلكترونية للجامعة، وأن الجامعة استطاعت تجاوز هذه المرحلة بكل ثقة وقدمت خدماتها للأساتذة والطلاب ونقلت خبراتها إلى كثير من الجامعات السعودية.

وفي ختام الحفل، سلّم رئيس الجامعة الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الحالية، حيث فاز بجائزة فرع الأقسام العلمية قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، في حين فازت كلية الاتصال والإعلام بجائزة فرع الكليات، وفاز 10 أعضاء من هيئة التدريس بجائزة فرع أعضاء هيئة التدريس، وكرّم اليوبي كلية طب الأسنان تكريمًا خاصًا لجهودها المتميزة كأفضل قصة نجاح خلال جائحة كورونا.