ثمّن عقيل الشيحي -الشقيق الأكبر للفقيد الإعلامي صالح الشيحي الذي وافته المنية قبل أمس في الرياض- اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بحالة شقيقه أثناء إصابته بفايروس «كورونا» المستجد.

وقال الشيحي: «بعد تأكد إصابة صالح بالفايروس تم نقله من مستشفى رفحاء إلى برج الشمال الطبي بعرعر، وبعد أن ساءت حالته تم توفير طائرة خاصة نقلته إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض».

وقدّم الشيحي شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على متابعته حالة شقيقه حينما كان منوماً بالمنطقة، لافتاً إلى اهتمام القيادة غير المستغرب وحرصهم على توفير سبل الراحة لكل أبناء الوطن.

ويحظى الفقيد صالح الشيحي بمحبة كبيرة في الوسط الإعلامي والاجتماعي، وانعكس ذلك في وداعه من خلال مواقع التواصل.