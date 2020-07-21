أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم (الثلاثاء) أعداد المتقدمين والمقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1442/1441 لدرجة البكالوريوس، إضافة إلى أقل النسب الموزونة التي رُشّحت للقبول في كل كلية.

وأوضحت الجامعة أن أعداد المتقدمين بلغت 11997 متقدماً ومتقدمة، بينما قُبِل 3766 متقدماً، لافتا النظر إلى أن عدد المتقدمين للكليات العلمية بلغ 10660 وقُبِل منهم 3085، وأعداد المتقدمين للكليات النظرية 1337 وقُبِل منهم 681.

وبينت أن نسبة تحقيق رغبة القبول الأولي كانت 46.87%، بينما نسبة تحقيق الرغبة الثانية بلغت 27.88%، والرغبة الثالثة كانت 9.69%، معلنة أقل النسب الموزونة لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».