نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيراً لقاء حوارياً عن بعد تحت عنوان «المسؤولية المجتمعية في المنظمات التعليمية»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم بن ناصر المعطش، ومدربة القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية في الرس الناشطة في مجال المسؤولية المجتمعية عواطف حامد البشري. وأدارت اللقاء رئيسة وحدة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بغرب الرياض الدكتورة مها محمد الصبحي.

ويعد هذا اللقاء الذي حظي بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة استمراراً للدور المهم والحيوي الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع، وكإحدى مبادراته للعمل «عن بعد» لنشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني.

واشتملت محاور اللقاء على مفهوم المسؤولية المجتمعية، والمواطنة المسؤولة والبعد الاجتماعي، وتعزيز دور القطاع التعليمي في المسؤولية المجتمعية.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً ومتميزاً من المشاركين والمشاركات الذين قدموا عدداً من المبادرات المجتمعية في مجال التعليم لتطويره، وإيجاد برامج تدريبية تنتهي بتوظيف الطلاب والطالبات بعد تخرجهم.