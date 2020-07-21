أعلنت جامعة حائل ممثلةً في عمادة الدراسات العليا، اليوم (الثلاثاء)، النتائج النهائية للمتقدمين للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وحددت عمادة الدراسات العليا آخر موعد لتسديد الرسوم المقررة ورفع الوثائق المطلوبة للمقبولين، بتاريخ 16 أغسطس 2020، كما أشارت العمادة إلى أنه يحق للجامعة إلغاء الطلب أو التراجع عن القبول واتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حال تبين عدم صحة البيانات المدخلة والوثائق المرفقة في بوابة التسجيل.

وبلغ عدد البرامج المعلن عنها 31 برنامجاً للماجستير، 3 برامج للدبلوم العالي، ويمكن الاستفسار عن نتائج القبول من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: http://adm-ma.azurewebsites.net/EnquiryFinal.aspx.