وقّع بنك البلاد ممثلاً ببرنامج «مكافآت البلاد»، اتفاقاً مع برنامج الفرسان الخاص بالمسافرين الدائمين على متن الخطوط الجوية العربية السعودية، لتمكين عملاء البنك الكرام من تحويل نقاط برنامج مكافآت البلاد واستبدالها بأميال الفرسان التي يمكن الاستفادة منها برحلات مجانية أو لترقية درجة السفر، إضافة إلى الاستفادة من مزايا عضوية برنامج الفرسان في الدخول لصالات الفرسان وصالات المطارات في أنحاء العالم، وإنهاء سريع لإجراءات السفر والأولوية في قوائم الانتظار.



ويمكّن برنامج «مكافآت البلاد» عملاءه الكرام من اكتساب النقاط من خلال استخدام بطاقات البلاد واستبدالها بمكافآت قيمة تتمثل في شراء قسائم الهدايا، أو الحصول على مكافآت تخص السفر والسياحة، أو حتى الحصول على الاسترداد النقدي والذي يمكن العملاء من استخدام النقاط لسداد قيمة العمليات القادمة ببطاقة بنك البلاد من أي متجر وفي أي وقت عبر أجهزة نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، ويمكن لجميع عملاء بنك البلاد الكرام الاستفادة من برنامج مكافآت البلاد بالتسجيل مباشرة عبر «البلاد نت» بكل يسر وسهولة وفي أي وقت.



يذكر أن بنك البلاد حصل على تقييم كأحد أفضل برامج الولاء في البنوك من شركة «بوينت شيك اوت PointCheckout» الأولى المتخصصة في الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط، كما أطلق البنك أخيراً عرضاً خاصاً على خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية عبر الموقع الإلكتروني www.bankalbilad.com الذي يتيح للعملاء الكرام إمكانية الحصول على 150.000 نقطة في برنامج مكافآت البلاد عند فتح الحساب بطريقة رقمية من خلال السحب على الفائزين، إذ سيتم السحب على 20 فائزاً أسبوعياً.



ويقدم بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002، والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات، أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي @Bankalbilad / @Enjazalbilad عبر منصات تطبيقات «تويتر»، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«لينكد إن»، و«سناب شات»، أو عبر تطبيق «الواتساب» الموثق على الرقم 966920001002+.



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