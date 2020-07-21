أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، أنه تم إعداد خطة استثنائية لتبديل كسوة الكعبة المشرفة هذا العام 1441 وفق الإجراءات الاحترازية.

وشدد السديس على أن العمل على إنتاج الكسوة لم يتضرر بسبب جائحة كورونا، وتم إنجازها في الوقت المحدد ككل عام.

وقال خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) في مقر الرئاسة، بحضور الجهات الإعلامية لعرض ومناقشة خطة الرئاسة لحج هذا العام: من توفيق الله وكرمه أن وفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من الحجاج نظراً لانتشار جائحة كورونا، إذ يمر حج هذا العام في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع، وتتخذ حكومتنا الرشيدة جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف خلال اللقاء: لا توجد بقعة في العالم أكثر تعقيماً وتطهيراً من المسجد الحرام، حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ10 مرات يومياً، في حين أتمت الرئاسة استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد.