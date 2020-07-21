أُطلق اليوم على منصة «HUAWEI AppGallery» تطبيق «توكلنا» الذي طوَّرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

ومع توفّر التطبيق على «HUAWEI AppGallery» يمكن الآن لمستخدمي أجهزة هواوي الاستفادة من الخدمات المُهمَّة التي يوفرها التطبيق لدعم الجهود في المملكة العربية السعودية لاحتواء جائحة «كورونا».

ويقدم تطبيق «توكلنا» الذي تم تطويره من مركز المعلومات الوطني التابع لـ«سدايا» آخر التحديثات عن الجائحة، كما يُمكن التطبيق من الاكتشاف المبكر للإصابات عند ظهور الأعراض. وساعد التطبيق المواطنين والمقيمين من إصدار تصاريح التجول خلال فترة منع التجول في المملكة. وخلال الفترة الحالية، ومع العودة التدريجية للحياة الطبيعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، يساعد التطبيق من خلال خدماته الجديدة مثل إظهار الوضع الصحي، وخاصية تنبيه المستخدمين في حال اقترابهم من منطقة معزولة، كما يُمكن للمستخدمين التبليغ عن حالات الاشتباه بالمرض. ويُعتبر «HUAWEI AppGallery» المتجر الرسمي للتطبيقات في أجهزة هواوي الذكية، ومنذ انطلاقه في 2011 أصبح «HUAWEI AppGallery» أحد أكبر 3 متاجر مهمَّة للتطبيقات في العالم، ويرتاد المتجر المعتمد على نظام هواوي الذكي والمبتكر أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة حول العالم.

ويوفر «HUAWEI AppGallery» تشكيلة واسعة من التطبيقات المبتكرة خُصصت لأنظمة أجهزة هواوي، ويمكن للمستخدمين تحميل مُختلف التطبيقات ضمن 18 فئة بما فيها تطبيقات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي والترفيه والمزيد، بما في ذلك تطبيقات مُخصصة للسوق السعودية.

وتخضع التطبيقات في متجر هواوي الرسمي للتطبيقات لسياسة أمان وخصوصية عالية المستوى مع ضمان تزويد المستخدمين بتجربة فريدة وذكية. والآن تطبيق «توكلنا» متاح للتحميل على متجر «HUAWEI » «AppGallery».