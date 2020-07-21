دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة للاستفادة من محتويات الموقع الإلكتروني لفايروس كورونا «كوفيد19»، حيث يُعد المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة في ما يخص فايروس كورونا «كوفيد19»، بما في ذلك الإحصاءات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من إصابات تراكمية، وحالات جديدة، وحالات التعافي، وحالات وفاة في جميع مناطق المملكة.

كما يرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

ويشمل الموقع عدداً من الموضوعات مثل: تعريف فايروس كورونا المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز (937)، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة به ومنع انتشاره، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية. وكذلك يتضمن «إنفوجرافيك / فيديوهات / أدلة توعوية / الأسئلة الشائعة»، إضافةً إلى ذلك فإن الموقع متاح بلغات عدة، إضافة إلى اللغة العربية وهي: الإنجليزية، والهندية، والأردية، والبنغالية، والأفغانية، والفلبينية، والإندونيسية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود «الصحة» التوعوية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد ومنع انتشاره؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

ودعت الصحة الراغبين بالاطلاع على الموقع والاستفادة من محتوياته الدخول على الرابط: https://covid19awareness.sa/.