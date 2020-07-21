أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 2476 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 4000 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة، لتبلغ نسبة التعافي خلال 24 ساعة 161.5%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 255.825 حالة، من بينها 46.009 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2184 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 207.259 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2557 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي المصابين حتى الآن 81%، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.99%.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن ومحافظات المملكة كالتالي: جدة (284)، الرياض (158)، الطائف (143)، مكة المكرمة (107)، الهفوف (105)، حفر الباطن (100)، الدمام (96)، المدينة المنورة (93)، خميس مشيط (90)، المبرز (82)، نجران (71)، بريدة (68)، أبها (67)، حائل (61)، جازان (44)، وادي الدواسر (44)، تبوك (38)، ولمعرفة باقي توزيع الإصابات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، ونشر الإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وتصدرت الرياض عدد حالات التعافي من الفايروس خلال 24 ساعة وذلك بـ678 متعافيا، وسجلت الدمام شفاء 334 حالة، ومكة المكرمة 250، والقطيف 243، وأبها 202، والمبرز 148، والهفوف 144، وجدة 137، وحائل 132، والخبر 127، والطائف 109، فيما يمكن معرفة توزيع باقي حالات التعافي عبر الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.