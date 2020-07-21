اعتمد رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي، تصاميم ومخططات مشروع الواجهة البحرية الذي أطلق عليه اسم «الفنديرة»، الذي سيشكل إضافة كبيرة للمنطقه التاريخية.



وأوضح مساعد رئيس البلدية مدير إدارة المشاريع بالبلدية ماجد محمد الصيدلاني، أن مشروع الواجهة البحرية يشتمل على العديد من الخدمات العامة والترفيهية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من مطل على البحر مباشرة محمي بسياج وإنارة أرضية ومنحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة، ورصيف لصيد الأسماك وأماكن للجلوس ومنطقة خاضة للقهوه، ودورات مياه عامة ومساحات حرة، ومواقف للسيارات ومسطحات خضراء مزودة بشبكات ري حديثة.



وأضاف الصيدلاني أن سبب تسمية المشروع «بالفنديرة»، وهي قطعة ضخرية كبيرة في البحر يحيط بها الماء من كل الاتجاهات، لأن الموقع يعرف زمان بهذا الاسم وكان يمثل موقعاً مهماً ومتنفساً للأهالي.