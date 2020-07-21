أزالت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي، عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ220 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبان سكنية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وبينت أمانة المدينة المنورة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ151 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى ضمن نطاق بلدية العوالي تبلغ مساحتها بـ60 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية قباء تقدر مساحتها بـ6000 متر مربع، إضافة إلى تعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمساحة تبلغ 2500 متر مربع، وتعديات أخرى ضمن نطاق بلدية الصويدرة بمساحة تقدر بـ1500 متر مربع، حيث تمت إزالة تلك التعديات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940)، أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.