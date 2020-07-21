أعلنت جامعة بيشة اليوم (الثلاثاء)، أسماء 4097 مرشحًا ومرشحة للقبول في مختلف التخصصات بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، وذلك عبر منصة القبول الإلكتروني، مبينة بأنه سيتاح للمرشحين تأكيد القبول خلال موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، قبل أن يتم إعلان المقبولين في المرحلة الأولى بشكل نهائي السبت المقبل.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي المرشحين والمرشحات وأولياء أمورهم. مباركاً لهم القبول في الجامعة ليبدأوا معها رحلة جديدة لطلب العلم والمعرفة مستعينين بالله؛ ليكونوا سواعد بناء لمستقبل زاهر لوطنهم.

وأوضح صفحي أن القبول الإلكتروني لهذا العام اتسم بالسهولة والمرونة وفق منظومة إلكترونية تم تجهيزها للتيسير على المتقدمين والمتقدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.