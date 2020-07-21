طالب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، المقاول المشرف على تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الاستثمارية في حائل، بتسجيل موعد انتهاء المشروع المسبق تحديده في 1442/11/24هـ، بخط يده على مخطط المشروع، وصادق عليه أمين حائل المهندس إبراهيم أبوراس، وذلك خلال جولته التفقدية على المشاريع التنموية بالمنطقة أمس، التي تشرف على تنفيذها أمانة المنطقة. وشملت المشاريع التي وقف على تنفيذها أمير حائل مشروع تطويرالطرق الرئيسية «نافورة طريق مشار» بقيمة 30.964.435 ريالا، ومشروع تطوير منطقة منتزه المغواة بقيمة 12.888.888 ريالا، ومشروع سفلتة الأحياء «صلاح الدين الغربي وصبابة» بقيمة 17.000.000 ريال، ومشروع طريق الملك سلمان ‏بقيمة 8.200.138 ريالا، ومشروع جسر السمراء بقيمة 27.963.784 ريالا، ومشروع المنطقة المركزية في مدينة حائل «منطقة برزان» بقيمة 12.721.952 ريالا، ومشروع درء أخطار السيول من غرب المدينة إلى شرقها وقيمته 39.871.006 ريال، ومشروع المدينة الاستثمارية «مدينة النخيل» بقيمة 99.300.000 ريال، ومشروع إنشاء «حديقة الأمل» بقيمة 12.232.936 ريالا،ومشروع إنشاء حديقة «حي الخزامى» بقيمة 12.232.936 ريالا، ومشروع تطوير أحياء شمال حائل بقيمة 5.961.000 ريال.