حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على شهادة نظام إدارة الجودة حسب متطلبات مواصفة الآيزو ISO 9001:2015.

وتمكن مطار الملك عبدالعزيز الدولي من تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تلك الشهادة، بعد الانتهاء من التقييم الخارجي لإدارات المطار عن طريق شركة لويدز ريجيستر العالمية المانحة للاعتماد.

وتسلم شهادة الاعتماد، مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، من قبل ممثل شركة لويدز ريجستر العالمية المانحة للاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز إضافة لمجموعة الإنجازات ليكون المطار في مصاف أفضل المطارات العالمية المنافسة، ويؤكد الالتزام بتبني ثقافة التميّز، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مختلف مجالات عملياته التشغيلية.

ويعد تحقيق هذه الشهادة اعترافاً عالمياً بالتزام المطار بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر، والرقابة الذاتية، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن إدارة المطار تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية تضمن أمن وسلامة جميع المسافرين والمستفيدين من الخدمات المقدمة في المطار بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضى، وقال: «الحصول على شهادة الآيزو جاء نتيجة تميز بيئة العمل في جميع إدارات المطار، والكفاءة العالية للكوادر والإلمام والمعرفة بطبيعة العمل، بما يتوافق مع أعمال وإجراءات الهيئة العامة للطيران المدني التي تطبق كافة المعايير المحلية والدولية، ليكون حصول مطار الملك عبد العزيز الدولي على هذه الشهادة دافعًا للعمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالي من الأداء».

وأشار نور إلى أن إدارة المطار أتمت جميع المراحل اللازمة واستوفت المعايير للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، حيث تم تشكيل فريق للعمل في وقت سابق لتحقيق المتطلبات وفق المعايير المتعلقة بتميز بيئة العمل.