استقبل محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود في ديوان المحافظة اليوم (الأثنين), أعضاء جمعية «ألفة» للتنمية الأسرية بالمحافظة بعد صدور موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس الجمعية برئاسة مشعل عبدالله الشريع.

وهنأ محافظ حفر الباطن رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأسيس جمعية «ألفة» للتنمية الأسرية التي تقوم بدور فعال في الإصلاح والإرشاد الأسري.

واطلع محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على نشاطات الجمعية وأهدافها المستقبلية لتقديم الأفضل للمستفيدين من خدمات الجمعية في ظل الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الجمعيات غير الربحية.