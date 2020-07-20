تفقد محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم (الإثنين)، مركز خيم التابع للمحافظة، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة. واستمع لشرح من رئيس المركز فيصل الفاهمي عن الخدمات المقدمة لأهالي القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات. عقب ذلك انتقل المحافظ لمركز الرعاية الصحية الأولية بمركز خيم والتقى بمدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل محمد بن زيد عسيري مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل، ومدى الجاهزية لمكافحة فايروس كورونا والتصدي له ومنع انتشاره، مطلعاً على الخطط والاستعدادات للتوعية بفايروس كورونا، وكيفية التعامل مع أي طوارئ أو حالات يشتبه فيها، عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، بما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، بعد ذلك زار المحافظ مكتب الخدمات البلدية التابع لبلدية بحر أبوسكينة وتجول على أقسام المكتب والتقى عددا من منسوبيه.

وأكد الفلقي أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فايروس كورونا، مقدماً شكره للكوادر الطبية والفنية العاملة بالمركز والجهات الحكومية في المحافظة في توعية المجتمع بأمنه الصحي ووقاية المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا.