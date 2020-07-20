اختار مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر (صحيفة الوطن) خالد بن أحمد الحمدان رئيسا للمجلس خلفا لمحمد عبدالرحيم كابلي "رحمه الله".

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقده المجلس (الأربعاء)، بحضور جميع الأعضاء وهم: إبراهيم عبدالله بن جلالة، إدريس عبدالله الدريس، خالد جوهر محمد الجوهر،عبدالمحسن عبدالله الماضي، الدكتور عثمان عبدالعزيز المنيع، ناصر محمد القرعاوي، محمد عبدالرحمن العليق، الدكتور عثمان محمود الصيني (رئيس التحرير)، محمد عبداللطيف الشويعر (المدير العام) وبحضور ياسر عبدالعزيز الربيعة مقرر الجلسة.

وتمنى أعضاء المجلس للحمدان التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، فيما شكر الحمدان جميع الأعضاء على ثقتهم، معربا عن تطلعه في أن تستكمل المؤسسة مشروعاتها الجديدة حسب الخطط الإستراتيجية التي أقرها جميع الأعضاء، وخاصة في موضوع التطوير الرقمي، بدعم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وفق الرؤية السعودية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.