شدد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي على التقيد بالتعليمات الصادرة والتي تنص على عدم الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح حج.



وقال العتيبي في المؤتمر الصحفي الثاني لموسم حج هذا العام الذي عُقد (الإثنين) في مقر مركز العمليات الأمنية الموحد بمكة المكرمة، إن شرطة المنطقة وضعت خطة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ إلى مكة والمشاعر المقدسة لتحقيق حج آمن، مؤكداً تشديد الإجراءات الأمنية نظراً للظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا حفاظاً على الحجاج أثناء تأديتهم لمناسكهم بشكل صحي وآمن.



وأبان أن مهام شرطة منطقة مكة المكرمة في الحج تتمثل في تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني الواقعة على مشارف مكة المكرمة بإقامة طوق أمني على مداخل مكة المكرمة عبارة عن نقاط ضبط أمني توجد في الناحية الشمالية محافظتا رابغ والجموم وفي الناحية الشرقية محافظة الطائف وضواحيها والجهة الجنوبية محافظتا القنفذة والليث والجهة الغربية محافظة جدة وبحرة، موضحاً أنه تم استحداث طوق أمني على الطرق غير المعبدة المحيطة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كما تم تسيير دوريات أمنية مستمرة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة لرصد المخالفين وتطبيق التعليمات بحقهم علاوة على استحداث مراكز ضبط أمني ثابتة ومتحركة في مواقع منتقاة حسب ما يتم رصده وبشكل فوري.



وأشار قائد مهام شرطة المنطقة، إلى وجود رصد أمني سري للاستراحات والجبال والأودية لمنع التسلسل إلى المشاعر المقدسة، كما تم تشكيل فرق عمل ميدانية لمدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة لرصد حملات الحج الوهمية وضبط من يقف خلفها، مؤكداً أنه لا يوجد هذا العام أي حملات حج مصرح لها وفق تنظيم وزارة الحج والعمرة إلى جانب تكثيف الوجود الأمني في مواقيت الإحرام الجحفة، يلملم، قرن المنازل، وادي محرم لمنع مخالفة تعليمات الحج إضافة إلى استحداث 32 نقطة منع كطوق أمني على مشارف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق المؤدية لها.



من جانبه، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن خطة القيادة لموسم حج هذا العام 1441هـ تنفذ من خلال 4 قيادات تتمثل في دوريات مكة المكرمة، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، مراكز ضبط أمني.



بدوره، تناول مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي محاور الخطة المرورية لموسم الحج، وتركز على نشر الدوريات المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بينهما لتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة تخدم ضيوف الرحمن.



من جهة أخرى، قال قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج: إن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت جاهزيتها لموسم حج هذا العام.



وأجاب اللواء الفرج على سؤال «عكاظ» حول التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في حال حدوث طارئ -لا سمح الله- من خلال فرق ميدانية ومركز عمليات يخدم هذا الأمر، مؤكداً الانتهاء من الاستعدادات للكشف على المواقع من وقت مبكر بهدف التأكد من سلامتها.