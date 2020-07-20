تصدر هاشتاق سلامتك_يا_أبو فهد، قائمة الأكثر تدوينا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» حول العالم، فور إعلان الديوان الملكي (الإثنين) نقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.وحرص عدد من الفنانين السعوديين والخليجيين على المشاركة في الهاشتاق والدعاء بسلامة وشفاء الملك سلمان، إذ كتب فنان العرب محمد عبده: «نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا مليكنا وولي أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمنّ عليه بالشفاء ويلبسه لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب». كما شارك أخطبوط العود عبادي الجوهر الدعاء للملك وكتب: «أسأل الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية». فيما كتب الفنان عبد المجيد عبد الله: «ألف لا بأس يابو فهد يا قائد الأمة.. نسأل الله له الشفاء العاجل».بدورها شاركت الفنانة الإماراتية أحلام في الهاشتاق، وكتبت على حسابها في «تويتر»: «اللهم اعفِ عن والدنا الغالي الملك سلمان بن عبد العزيز.. يارب يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، والدنا الملك سلمان استودعناك الرحمن»، وأخيراً، كتب الفنان الكويتي عبد الله الرويشد: «الله يحفظك يا ابو فهد».