وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإقامة مهرجان «التين» بمنطقة القصيم، لما تنتجه المنطقة من منتج عالي الجودة وتزايد أشجار التين بها، وطرح الفرص الاستثمارية للمنتجين من أبناء المنطقة المزارعين خلال ذروة إنتاجه في شهر يوليو من كل عام.



وقال: «إن ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية عالية الجودة يعكس أهمية تعزيز مثل هذه المنتجات الوطنية، والتي تأتي وفق توجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ من خلال الإسهام في تسويق المنتجات الزراعية والمضي قدماً نحو تطوير مفهوم السياحة الزراعية عبر إقامة المهرجانات الزراعية، ونظير ما تتميز به من بيئة زراعية خصبة».



وأكد أمير القصيم أن إطلاق مهرجان التين بمنطقة القصيم سيسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية على ملاك المزارع من أبناء المنطقة وفتح الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، مشيراً إلى أن مهرجان التين هو أحد المهرجانات المساهمة في عكس هوية المنطقة الزراعية، لما له من أهمية اقتصادية عالية ونافذة تسويقية مهمة لمنتجي التين لتحفيزهم وتشجيعهم للرفع من الاستثمار في القطاع الزراعي، مؤكداً أهمية دعم المزارعين وتشجيع المنتجات الزراعية من خلال إقامة المهرجانات المتخصصة وتقديم منتجاتهم عبر الأسواق بطرق تنافسية وتسويقية للوصول إلى تحقيق مردود اقتصادي متميز، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.