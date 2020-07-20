أعلنت وزارة الصحة اليوم ( الاثنين ) تسجيل 2429 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل5524 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 253349 حالة، من بينها47567 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها2196 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 203259 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى2523حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.