قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أحر التعازي إلى أسرة المسعف هاني يوسف عيسى الذي يعمل فني إسعاف في أحد المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة، والذي توفاه الله صباح (الأحد) الماضي بحادثة دهس أثناء مباشرته لحالة إسعافية. وعبر الدكتور القاسم خلال اتصاله الهاتفي عن بالغ أسفه وتعازيه لأسرة المسعف هاني يوسف، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله، ومشيداً في الوقت نفسه بالعمل الإنساني الذي قام به، إذ إن الفقيد توفي أثناء سعيه لإنقاذ شخص آخر، وهي السمة الأعلى في العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبو الهيئة لاسيما أنهم خلال عملهم يسعون بشكل مستمر للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي هذا الوطن من خلال مباشرتهم للحالات الطارئة.

وقال الدكتور القاسم إن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان معرضون للضغوط النفسية ولمشاهدات بشعة على مدار اليوم والساعة، وقد تكون تلك المناظر المؤلمة هي مناظر لأحد أقاربهم أو أسرهم ورغم ذلك يتفانون في تقديم واجبهم الإنساني، كل ذلك أملاً في أن يكون ذلك العمل سبباً بعد الله في إنقاذ تلك الأرواح.

وبين الدكتور القاسم أن هناك الكثير في الميدان ممن قد تعرضوا لمواقف صعبة من جراء مباشرتهم لحوادث نتجت عنها وفاة أقارب أو زملاء لهم كما حصل هذا اليوم في حادثة المسعف هاني يوسف عيسى، ورغم ذلك ولله الحمد كان إيمانهم بالله ثم بواجبهم الإنساني سبباً في أن يتماسكوا مع هول الموقف ويقوموا بتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة لمحتاجيها في تلك الحوادث.

مختتماً الدكتور القاسم حديثه بأن الهيئة تحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبيها إضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي لمنسوبيها الذين يتعرضون لصدمات نفسية من جراء مباشرتهم لحوادث قد يكون أطرافها أحد أفراد أسرهم أو زملائهم في العمل، حيث تحرص الهيئة على تكثيف برامج الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم حتى لا تؤثر تلك المواقف والصدمات على حياتهم الشخصية مستقبلاً. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد جميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أقرباءهم وذويهم الصبر والسلوان.