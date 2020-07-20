تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس (الإثنين)، مراكز مداخل مكة المكرمة (الكر - البهيتة - التنعيم - الشميسي)؛ وذلك بهدف متابعة أعمال اللجان الإدارية بهذه المراكز، والتأكد من العمل والإجراءات المتعلقة بمخالفي أنظمة وتعليمات الحج.

واستمع اللواء اليحيى خلال هذه الجولة إلى شرح عن آلية عمل اللجان الإدارية والاستعدادات لتطبيقها على المخالفين للنظام، وتجول على الأقسام التي تضمها المراكز، مشددا على خدمة الجميع وتطبيق التعليمات على المخالفين بكل حزم. وكان يرافقه خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء فايز بن عابد الحارثي، وعدد من قيادات الجوازات.