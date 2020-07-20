أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم (الإثنين) تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين.

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس، لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي. وأضاف الأمير خالد بن سلمان: آثرت قيادة البلدين تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: «تقدر المملكة لاختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى».

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دخل صباحا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.