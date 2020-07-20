تجرد زوج من مشاعر الإنسانية، حين أقدم على طعن زوجته بجوار أحد المحال التجارية في محافظة جدة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا تم تمريره إلى دوريات الأمن التي باشرت موقع الحادث في حي الروابي، لتعثر على سيدة مضرجة بالدماء بعد أن تلقت عدة طعنات.

وأكد شاهد عيان ملاحظته امرأة تسير بينما يلاحقها شخص بيده سكين طعنها عدة طعنات ولاذ بالهرب عبر سيارة خاصة، فيما شرعت الدوريات بمتابعته وخلال وقت وجيز تم القبض عليه، وتسليمه إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، فيما أسعفت المصابة وهي بحالة خطيرة للمستشفى.

وأقر الجاني في اعترافاته الأولية بقيامه بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما، بعد أن تبعها حاملا سكينا مقررا إنهاء خلافهما.