يعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا (الثلاثاء) أعمال اجتماعهم الـ13، الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.ويرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي أكد أن مشاركة المجلس في الاجتماع تأتي تجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على دعم التعاون الخليجي المشترك وأجهزته ومؤسساته على كافة المستويات، ومختلف الصعد ولاسيما تعزيز التعاون البرلماني الخليجي المشترك، بما يخدم أهداف مجلس التعاون ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.وأبان رئيس مجلس الشورى أن اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي تعد تأصيلا منظما للعلاقات بين هذه المجالس على مستوى التعاون التشريعي والبرلماني، وتحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمزيدٍ من وحدة الموقف الخليجي، من خلال مزيد من التعاون، والتنسيق البرلماني في كافة المحافل الدولية والإقليمية.وأوضح الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن انعقاد الاجتماع في هذا الوقت الذي تعيش فيه دولنا تبعات وآثار جائحة فايروس كورونا المستجد، دليل على حرص المجالس التشريعية الخليجية على انتظام عمل منظومة التعاون البرلماني والتنسيقي بين هذه المجالس، واستشعار بالغ الأهمية لما خلفته هذه الجائحة من آثار صحية وبيئية واجتماعية واقتصادية على دول المنطقة، كما يأتي مواكبة مع هموم هذه المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون بين دولنا وشعوبنا، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف والتطلعات السامية من قادة دول مجلس التعاون.ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ يطلع الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون، الذي استضافته سلطنة عمان، وعقد في جدة العام الماضي، ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.