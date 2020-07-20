بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله -.وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».من جهة ثانية، صدر أمر ملكي كريم بتعيين رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضواً بمجلس الإدارة.ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل إنه سيعمل وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات.