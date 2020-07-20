مؤشر كوروناالأحد 19 يوليو178 الرياضأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك استقراراً وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات بفايروس كورونا المستجد، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعاً في منتصف يونيو الماضي.وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس (الأحد)، أن هذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع انتشار الفايروس وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيراً إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل الآن إلى نسبة 2.5%، ولا يزال العدد أعلى من الـ 2000 بقليل ويميل إلى التراجع قليلاً.وأكد رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، وقال: كلما قلت تلك الحالات أعطت مؤشراً على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة.وأشاد بالدعم اللا محدود للقطاع الصحي الذي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.وأشار إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 2504 حالات جديدة لفايروس كورونا الجديد؛ منها 39% إناث، و61% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.وبهذا العدد يصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 250920 حالة، من بينها 50699 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 2180 حالة حرجة.وأضاف العبدالعالي أن عدد المتعافين وصل إلى 197735 حالة بإضافة 3517 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات 2486 حالة، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 2670926 فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة 48140 فحصاً جديداً.وطالب العبدالعالي الجميع بالحرص وتوخي الحذر، وعدم إيذاء من حولك بنقل العدوى، فعند شعورك بأحد أعراض كورونا، اعزل نفسك مباشرة وتوجه إلى أقرب عيادة تطمن حولك، مضيفاً إن العلماء يتابعون الجائحة، ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.177 جدة163 الهفوف144 مكة125 المبرز118 الطائف101 الدمام57 المدينة92 خميس مشيط