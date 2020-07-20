عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي ومشاركة مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك وعدد من وكلاء الوزارة اجتماعاً (عن بُعد). وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ وعدداً من المحاور محل الاستفسار من قبل أعضاء اللجنة حول الجوانب التنظيمية والإدارية، والخطط الإستراتيجية للوزارة. كما استعرض المجتمعون الخدمات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي والشبابي.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع التي تم طرحها في الاجتماع تمهيداً لإدارجها على جدول أعمال المجلس للمناقشة العامة خلال الفترة القادمة. يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، محل الدراسة يعد الأول منذ صدور الأمر الملكي خلال العام الحالي القاضي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى (وزارة الرياضة). وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الـ24 بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.