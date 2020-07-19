FGI

JCI

ISO

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد، بشأن استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير، تابع أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، سير العمل لتنفيذ مشروعات الخدمات الصحية بالمنطقة، خلال اجتماع مع فريق وزارة الصحة للمشاريع والخدمات العلاجية، بحضور عدد من مسؤولي المنطقة.وناقش الأمير تركي بن طلال، مراحل خطة تنفيذ مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية بسعة 1024 سريرًا، والمتوقع تشغيلها مطلع أغسطس 2025، حيث تم إنهاء مراحل متقدمة من التصميم.واستعرض أمير المنطقة المخطط العام للمشروع، والطرق المؤدية للمدينة التي صممت بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، كما ناقش مقترحات توزيع المراكز التخصصية لعلاج الأورام، والقلب، والعيون، والعلوم العصبية، والتخصصات العامة، إضافة إلى التأهيل.واطلع أمير عسير على التصميم التفصيلي للمشروع الذي ركزت فكرته التصميمية على توفير أحدث طراز معماري لراحة ورفاهية المرضى وعائلاتهم، لتكون المدينة الطبية نقطة جذب لقاصدي العلاج من جميع أنحاء المملكة، بما توفره من تخصصات دقيقة وخدمة متميزة، ونقاط لبيع الهدايا والمقاهي والمطاعم، وإعداد التصميم ومواصفات التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من وزارة الصحة والـوالـوالـوغيرها، مع تجهيز المشروع بأحدث الأنظمة الإلكترونية المتطورة لتعمل على تعزيز تجربة المرضى، ولضمان كفاءة التشغيل في بيئة عمل جاذبة تهدف إلى توظيف الكفاءات المتميزة السعودية والعالمية التي تلبي متطلبات التشغيل وفق أعلى المعايير العالمية.إلى ذلك، استعرض الأمير تركي بن طلال سير العمل في المستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك خالد بأبها، والمحدد التشغيل الجزئي له في العاشر من أغسطس القادم بسعة 100 سرير، دعمًا للخدمات العلاجية التي تتطلبها المرحلة الحالية لجائحة «كورونا»، فيما تابع المشاريع المنجزة لوزارة الصحة حيث تم تنفيذ مختبرات «كوفيد-19» خلال شهر واحد لإنجاز خمسة آلاف عينة يومياً، وتطوير قسم عناية الأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال ليصل عدد الأسرة إلى 24 سرير عناية أطفال، إضافة إلى مراحل أعمال التجهيزات الطبية وغير الطبية لمستشفى سبت العلايا بسعة 100 سرير تنتهي في الربع الثالث من العام الجاري.واطلع الأمير تركي بن طلال على نسب الإنجاز لعدد من المشروعات الطبية الجديدة والمتعثرة في المنطقة وتابع آلية إنجازها، ومنها مشروع تطوير عناية الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بأبها الذي بلغت نسبة إنجازه 95%، ومشروع مستشفى سبت العلايا الذي بلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع مستشفى ظهران الجنوب بسعة 200 سرير الذي بلغت نسبة الإنجاز منه 60%، فيما تابع أمير منطقة عسير سير العمل في 231 مركزًا صحيًا بالمنطقة تم انتهاء العمل في 66% منها.وخلصت نتائج الاجتماع إلى أهمية متابعة خطة سير مشروع المدينة الطبية والتأكيد على توافق المشروع مع التوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير وآمال وتطلعات أهالي المنطقة، وأكدت على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى الجامعي لتشغيله بتاريخ 10 أغسطس القادم مع توفير القوى العاملة، إضافة إلى متابعة نسب الإنجاز في كل مشروع طبي.حضر الاجتماع فريق وزارة الصحة المكّون من وكيل وزارة الصحة للإمداد والمشاريع المهندس عصام الجبير، ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية المهندس فهد الربيعان، والمهندس صالح الشلهوب، والدكتور سلمان العرفج، إضافة إلى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ومدير المدينة الجامعية الدكتور فؤاد عباق، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي، وعدد من منسوبي الهيئة وجامعة الملك خالد.