نشرت وزارة الصحة اليوم (الأحد) دليلاً تم إعداده خصيصاً للمصابين والمخالطين أو المشتبه بإصابتهم بفايروس «كورونا» المستجد، يشتمل على كل ما يحتاجه المصاب لتجاوز المرحلة بالتعافي.

وذكرت الوزارة أن ٨٠٪ من الأشخاص الذين يصابون بـ «كوفيد-١٩» أعراضهم بسيطة أو دون أعراض، ويمكن تعافيهم بالمنزل دون الحاجة للذهاب للمستشفى، وتضمن الدليل ما يلي:

• ما هو العزل المنزلي؟

•• العزل المنزلي هو فصل الشخص المؤكد إصابته بفايروس «كورونا» أو المشتبه بإصابتهم عن من حولهم في المنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض.

وذكرت الوزارة أنه «بالعزل المنزلي تمنع انتشار المرض، وتحمي أهلك وربعك وحتى من لا تعرفهم».

• ما هي الحالات التي تستدعي العزل المنزلي؟

•• يجب العزل المنزلي عند تأكد الإصابة «الحالات الإيجابية»، أو عند اشتباه الإصابة، ومن لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى، والحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل، والمخالطين للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة وفي انتظار نتائج العينات، وإذا كنت غير متأكد من حالتك فيمكنك الاتصال على مركز الاتصال «٩٣٧» لتقييم حالتك الصحية.

• شروط العزل المنزلي:

•• يشترط في العزل المنزلي وجود غرفة نوم مخصصة بعيدًا عن الأشخاص الآخرين قدر الإمكان، ووجود دورة مياه منفصلة إذا أمكن، وعند وجود دورة مياه مشتركة فيجب الحرص على تعقيمها بعد كل استخدام، وفتح النوافذ باستمرار والحرص على وجود تهوية جيدة، وتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

• من يقوم بالرعاية؟

•• حتى لا تنتقل العدوى للأشخاص الآخرين في نفس المنزل، فلابد من تخصيص شخص واحد يقوم بالرعاية والمساعدة عند الحاجة، وتوعيته بالاحترازات الوقائية ومن ذلك طريقة غسل اليدين ولبس الكمامة والقفاز، وإلزامه بلبس أدوات الوقاية (القفازات والكمامة) في كل مرة يتواصل فيها مع الشخص المنعزل.

• ماذا عليك خلال هذه الفترة؟

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- لا تخرج من منزلك إلا عند الحاجة كالحصول على الرعاية الطبية.

- اعزل نفسك في غرفة جيدة التهوية وقلل حركتك داخل المنزل.

- تناول الطعام الصحي وأكثر من الخضار والفواكه وشرب الكثير من السوائل، ولا تشارك طعامك مع أي أحد.

- تجنب استقبال الزوار خاصة زيارات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض حادة.

- راقب الأعراض وعند الشعور بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة التنفس الاتصال على «937».

- إذا كان لديك موعد طبي لا يمكن تأجيله فاتصل وأخبرهم أنك مصاب أو قد يكون لديك COVID-19.

- ابتعد عن الحيوانات الأليفة في المنزل للاحتياط.

• احترازاتك الأساسية:

- ارتد الكمامة الطبية أنت ومن يقدم لك الرعاية.

- اترك مسافة مترين عند الحاجة للتواصل مع من حولك.

- قم بتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس.

- اغسل يديك أو عقمهما باستمرار.

• عنايتك الشخصية:

- عقم الغرفة ونظفها بشكل يومي.

- اغسل ملابسك (بدرجة 60°- 90°) ثم جففها جيدا.

- خصص دورة مياه واحدة لك.

- لا تشارك أدواتك الخاصة مع الآخرين.

- استخدم سلة مهملات ذات غطاء محكم.

- استخدم الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد.

• ماذا يفعل من يعيش في نفس المنزل؟

- البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

- ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أدواته الشخصية كالأطباق.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية التي يستخدمها المريض كأطباق الطعام أو النظارات أو المناشف أو الفراش أو الإلكترونيات مثل الجوال.

- تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرًا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب.

- غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة لا تقل عن 40 ثانية.

- غسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول بالماء الدافئ والمنظفات وتجفيفها جيدا.

- توعية الأطفال حول سبل الوقاية وحمايتهم من انتقال العدوى.

- عند ظهور أي أعراض مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس توجه فورا لإحدى عيادات «تطمن».

وقدمت وزارة الصحة نصيحة للجميع جاء فيها: «تذكر أن صحتك النفسية واستقرارك الذهني سبب رئيس يساعد تقوية مناعتك الجسدية ومقاومتك للفايروس..اهتم بصحتك جيدا.. اطمئن.. فنحن بالقرب منك لمساعدتك».