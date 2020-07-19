أوضحت صحة بيشة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» بلغ 6823 مستفيدا منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأشارت إلى أن خدمات «تطمن» تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في مركز صحي مخطط ١، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام (٢٤ ساعة)، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم (١٦ ساعة).

تجدر الإشارة إلى أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فايروس «كورونا» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفي نظام الإقامة.