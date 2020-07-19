قال سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق عبدالعزيز الشمري إن المملكة تحرص على بناء علاقات متينة وإستراتيجية مع الشقيقة العراق التي تشكل ركنا أساسيا من منظومة الأمن العربي.

وقال في تصريح لـ«عكاظ»: «تعتبر زيارة دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي للمملكة والأولى له خارج العراق منذ توليه رئاسة الوزراء دليلا على أهمية العلاقات السعودية العراقية التي تعتبر في تقدم وتطور مستمر منذ عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وسفارة المملكة في العراق عام 2016، حيث تحقق عدد من المنجزات المهمة تمثل أهمها في مجلس التنسيق السعودي العراقي».

وأضاف الشمري «لدى المملكة علاقات مميزة مع أطراف العملية السياسية في العراق المتمثلة في الرئاسات الثلاث وأعضاء الحكومة والبرلمان بما ينعكس على مصالح البلدين».

وتسعى المملكة مع دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى تحقيق المزيد من التعاون وبناء جسور التواصل واستعادة العراق لدوره في المنطقة ومحيطه العربي، وتقريب وجهات النظر والمواقف المتعلقة بقضايا المنطقة.

و تحرص المملكة على إيجاد أرضية للتعاون والشراكة مع الشقيقة العراق في كافة المجالات بما ينعكس على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، من أهمها:

- دعم المملكة لوحدة واستقرار العراق وإنجاح التوافق السياسي بين كافة مكوناته، وحفظ سيادته من التدخلات الإقليمية والدولية.

- مساعدة العراق في الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش من خلال التحالف الدولي، والتنسيق الأمني بين البلدين.

- حرص المملكة على خلو الحدود المشتركة بين البلدين من أي تهديد.

- افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي خلال الأشهر القادمة بعد قيام المملكة ببنائه من الجانب السعودي والجانب العراقي.

- العمل مع العراق من خلال منظمة أوبك على استقرار أسواق الطاقة.

- مساعدة المملكة للعراق في إعادة إعمار المناطق المحررة ودعم العراق بمليار و500 مليون دولار في مؤتمر الكويت.

- طرح المملكة لعدد من الاستثمارات الضخمة على الجانب العراقي في عدد من القطاعات أهمها قطاع الطاقة والكهرباء والزراعة والتعدين والصناعة.

- حرص المملكة على تطوير العلاقات التجارية واستفادة المواطن العراقي من المنتج السعودي وحصوله عليه بالسعر المناسب نظراً للطلب المتزايد عليه، وسيحقق افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي قفزة في هذا المجال.

- حرص المملكة على التواصل بين القبائل والعوائل اللتي تربطها قرابة ونسب في البلدين الشقيقين.

- احترام المملكة وتقديرها للمرجعية العليا في النجف الأشرف وللدور المهم لها في العراق وخارجه.