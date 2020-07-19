فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اليوم (الأحد) بوابات سد وادي «تبالة» غرب محافظة بيشة لتصريف جزء من مخزون مياه السد يقدر بستة ملايين متر مكعب.

ويهدف فرع الوزارة وفق ما صرح به المدير العام المهندس عبدالله الويمني إلى تنفيذ خطة الوزارة لتغذية الآبار الجوفية للمزارعين ورفع مناسيبها على امتداد الوداي وعلى ضفافه والاستفادة من المخزون المائي لري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه مع الاحتفاظ بكميات المياه التخزينية للاستفادة منها لأغراض الشرب وتغذية محطات التنقية المقامة عليها.

وأشار إلى أن فرع الوزارة قام أيضا خلال الأسبوع الماضي بتصريف كمية تقدر بـ 200 ألف متر مكعب من سد «القوباء» وكمية تقدر ب700 ألف متر مكعب من سد «هرجاب» لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الأودية

يذكر أن سد وادي «تبالة» يحتجز حاليا 26 مليون متر مكعب من المياه.