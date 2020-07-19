انجزت أمانة المدينة المنورة تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية (الصوديوم) بوحدات إنارة موفرة للطاقة (LED) في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.



وأشارت أمانة المنطقة إلى أنه جرى البدء بالعمل منذ بداية شهر محرم الماضي، حيث جرى تغيير 7100 فانوس و2208 من أعمدة الإنارة، كما جرى تغيير واستبدال 6400 فانوس جداري؛ وتوفير ما يعادل 3418 كيلو واط من الطاقة الكهربائية بالساعة من إجمالي الطاقة المركبة بالإنارة التقليدية (الصوديوم) بإجمالي طاقة موفرة 19107 كيلو واط بالساعة.



كما نفذت الفرق الميدانية التابعة للأمانة أعمال استبدال وتركيب أعمدة الإنارة التقليدية بفوانيس LED في عدد من الأحياء القديمة بدلاً من الفوانيس الجدارية التقليدية، حيث جرى تركيب 4200 فانوس وعمود إنارة جديد داخل المدينة في مناطق غير منارة مسبقاً، كما جرى تركيب 2200 فانوس وعمود في ضواحي المدينة، كما تم استبدال وتركيب فوانيس حديثة بدلاً عن الفوانيس المتهالكة بمجموع بلغ 1428 فانوساً.



وأوضحت أمانة المنطقة أن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى للإنارة حتى تكون صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات وتكون مريحة للعين، كما ترشد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع والأحياء السكنية، حيث تأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المدينة المنورة.