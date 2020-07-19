نفذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية، خلال الأسبوع الماضي، أعمال اختبار 219 عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكه؛ بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها المعايير المعتمدة. جاء ذلك بعد أن نفذ المختبر 22 جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، إذ كشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة 82.2% وغير المطابقة 17.8%، وتمت مصادرة وإتلاف أكثر من 3.4 طن من الخضار والفواكه التي تم الكشف عليها؛ لثبوت تجاوزها الحد المسموح من متبقيات المبيدات، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة المنتجات.

وبهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح، نفذت الأمانة أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد.