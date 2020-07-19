تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الإعلام، ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، برنامج «الركن الخامس» الذي يعرض عبر شاشة القناة السعودية الأولى غرة شهر ذي الحجة للعام الحالي 1441هـ، ويستمر طيلة أيام الحج، بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار رغبة الوزارة المشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة تحقيقاً لرسالتها في خدمة المجتمع وتفعيل دورها في الدعوة والإرشاد، لا سيما في مثل هذا الموسم العظيم موسم الحج، وما يتصل بتبصير الناس بآداب وأحكام الحج وفضائله، إلى جانب طرح موضوعات تتعلق بالحج الاستثنائي في ظل جائحة كورونا، وما يهم المسلم خلال أيام عشر ذي الحجة.