استشهد صباح اليوم (الأحد) الرقيب/ محمد عبدالله الثقفي اثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات الموحدة 911 تلقى في تمام الساعة : (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧ / ١١ / ١٤٤١هـ بلاغاً يفيد عن وجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة، ليتم تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.وأضاف الغامدي فور وصول الفرق للموقع أتضح بأن الحريق شب بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠*٥٠ م ، مضيفا عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام.وأعلن العقيد الغامدي أنه خلال عمليات الإطفاء استشهد الرقيب/ محمد عبدالله الثقفي اثناء مباشرته إخماد الحريق مع زملائه نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وقال : باشرت فريق التحقيق وفرق السلامة عملها بالموقع لإكمال الإجراءات بالموقع.