أصدرت محكمة التمييز بدولة الكويت اليوم (الأحد)، حكمها بواحدة من كبرى دعاوى غسيل الأموال والنصب والاحتيال العقاري، حيث قضت بإدانة 14 مقيما بالحبس والتغريم، فيما برأت 5 متهمين بينهم مواطن ومواطنة.

وبحسب ما نشرته صحفية «الانباء» الكويتية بأن المحكمة قضت بحبس المتهم الأول وهو مقيم سوداني لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما قضت بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد لبقية المتهمين وهم 7 أردنيين ومصريان ولبنانيان وفلسطيني وعراقي.

واشتمل قضاء المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين وشركاتهم التابعة بغرامة 107 ملايين دينار، وبتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الشركتين لدى البنوك، بالإضافة لحسابات المتهم الأول.