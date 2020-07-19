دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على «تويتر» ضمن حملتها التوعوية «#لا_تأجلها» أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الإحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل تعرضه لإحتمالية إصابته بأمراض خطيرة.

وأهابت «الصحة» الجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق «موعد»، أو الإتصال على مركز الاتصال 937، مؤكدةً أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.