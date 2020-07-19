استيقظ الأردنيون (السبت) على جريمة قتل مروعة، نفذها أب بدم بارد في حق ابنته (أحلام)، إذ حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مرأى سكان المنطقة. وما إن انتشر الخبر بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمان، حتى عجت مواقع التواصل بالمطالبة بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة. فيما تصدر وسم #صرخات_أحلام ترند الأردن، وكتب مغرد: «في ساعة متأخرة من ليل الجمعة فوجئنا بفتاة تركض صارخة في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، ويلحقها أبوها ويحطم رأسها بحجر، ثم جلس جوارها يشرب كأساً من الشاي». وألقت مديرية الأمن الأردنية القبض على الأب الجاني وأحالته للمحاكمة.