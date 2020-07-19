فاجأت عضو الكونغرس التشيلي باميلا جيلز زملاءها برقصة غريبة فور إقرار قانون يدعم المتضررين من جائحة كورونا (السبت). وحاز تصرفها على اهتمام واسع من وسائل الإعلام التشيلية، لاسيما أنها المرة الأولى في تاريخ البرلمان، إذ رقصت جيلز مثل «ناروتو» الشخصية المميزة في سلسلة مسلسلات مانغا اليابانية، وارتدت الزي الوردي مع الأسود وتطاير خلالها الرداء الشبيه بزي سوبرمان أثناء ركضها في قاعة البرلمان وسط تصفيق زملائها البرلمانيين الذين صوروا هذه اللحظات وشاركوا مقاطع الفيديو على وسائل التواصل لتنتشر بشكل كبير. ووفق CNN سمح القانون الجديد للعاملين بسحب نسبة 10% من صناديق معاشاتهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء كورونا.